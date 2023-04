Mercato OM : Vers un rebondissement pour Milik ?

Prêté cette saison avec option d’achat de 7 millions d’euros plus 3 en bonus à la Juventus, Arkadiusz Milik pourrait, ne pas être levée. Le site calciomercato.com annonce que le club turinois a reporté au 30 avril, la date de l’activation de l’option d’achat du polonais.

La Juventus joue la montre pour Milik. L’OM était en quête d’un grand attaquant et à l’hiver 2021, recrute le Polonais en provenance de Naples. Sa première demi-saison sous André Villas-Boas, Nasser Larguet puis Jorge Sampaoli est bonne. Mais sa saison complète en 2021-2022 est plus difficile. Milik enchaîne les blessures. Il ne joue plus autant, se plaint lorsqu’il est remplacé et Jorge Sampaoli commence à lui faire de moins en moins confiance. L’arrivée d’Igor Tudor à l’été 2022 ne change pas sa situation. Avec l’OM le numéro 9 aura marqué 30 buts en 55 matchs toutes compétitions confondues.

🔴 Le rachat de Milik 🇵🇱 pourrait être reporté en fin de saison. En reportant la date du 30 avril, la Juventus 🇮🇹 préfère rester prudent avant de prendre une décision. #TeamOM | (@cmdotcom) pic.twitter.com/Jx3KtW3wYI — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) April 28, 2023

Son aventure à la Juve

L’attaquant quitte l’OM prêt avec option d’achat de 7 millions d’euros plus 3 de bonus pour la Juventus. Dès son arrivée, Allegri s’est félicité de ce recrutement. « Je suis vraiment heureux pour Milik. C’est une arrivée importante. C’est un joueur avec des statistiques impressionnantes, qui peut faire progresser nos attaquants. À mon avis, compte tenu de son style de jeu, il peut aussi jouer avec Vlahovic« , déclarait le coach italien à l’Equipe, le 26 août 2022. Malgré quelques blessures, le Polonais est un élément majeur de la Juventus, avec 31 matchs disputés, toutes compétitions confondues et 8 buts marqués. Si les bianconeris souhaitaient initialement lever l’option d’achat, le site calciomercato.com affirme que les Turinois ont repoussé la date de l’achat de Milik au 30 avril. Les dirigeants de la Veille Dame voudraient se laisser le temps de la réflexion. Affaire à suivre…