Mercato OM : Vers un retournement de situation pour Mathys Tel ?

Avec le transfert imminent d’Elye Wahi à l’Eintracht Francfort, l’Olympique de Marseille s’active pour trouver un remplaçant au poste d’avant-centre. Parmi les pistes étudiées, celle menant à Mathys Tel pourrait finalement refaire surface. En effet, selon les informations du journaliste allemand Florian Plettenberg, l’attaquant du Bayern Munich pourrait encore revenir sur sa décision de rester en Allemagne avant la fin du mercato. Une opportunité que l’OM pourrait tenter de saisir, dans un contexte où le Bayern reste indécis sur l’avenir de son jeune joueur.

L’Olympique de Marseille et l’Eintracht Francfort sont sur le point de finaliser un accord pour le transfert d’Elye Wahi en Bundesliga. Recruté par l’OM l’été dernier en provenance de Lens, l’attaquant français pourrait s’engager avec le club allemand pour un montant de 26 millions d’euros, assorti de 3 millions d’euros de bonus et d’un pourcentage de 15 % sur une éventuelle plus-value à la revente. Si tout se déroule comme prévu, Wahi pourrait s’envoler pour l’Allemagne dans les prochaines 24 heures afin de signer un contrat de quatre ans et demi avec Francfort.

A lire aussi Mercato : L’OM a tenté un dossier impossible à 40M€ ?

Avec le départ imminent de Wahi, la question de son remplacement devient cruciale pour le club phocéen. Déjà complexe durant le mercato estival, la recherche d’un attaquant s’avère encore plus ardue en janvier. L’OM a notamment exploré la piste menant à Mathys Tel (19 ans, sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2029).

Sous l’impulsion de son directeur sportif Medhi Benatia, l’OM s’est renseigné sur un éventuel prêt pour attirer l’international espoir français. Bien que Tel ait été absent des derniers matchs du Bayern face à Wolfsburg et Feyenoord, le club bavarois espère lui accorder davantage de temps de jeu dans la seconde partie de la saison. Cependant, selon les informations du journaliste allemand Florian Plettenberg, Mathys Tel pourrait encore revenir sur sa décision de rester en Allemagne avant la fin du mercato.

Mathys Tel could still rethink his decision to stay at Bayern before the end of the window after he had no minutes against Wolfsburg and Feyenoord. Marseille have enquired about a loan deal for Tel to replace Elye Wahi. Meanwhile, Christopher Nkunku still wants to join Bayern and… pic.twitter.com/VFsEb2P1QM

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 23, 2025