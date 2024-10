Mercato ex OM : vers un surprenant rebond pour Ismaila Sarr ?

Exfiltré par l’OM cet été, l’attaquant international sénégalais de Ismaila Sarr s’était engagé avec Crystal Palace. L’ailier droit pourrait déjà changer d’air dés le mercato hivernal, pour un rebond étonnant en Italie…

Ismaïla Sarr, l’international sénégalais, a connu une saison contrastée voire compliquée à l’Olympique de Marseille (OM) avant de rejoindre Crystal Palace cet été. Depuis le début de la saison 2024-2025, Sarr a disputé 9 rencontres avec les Eagles, dont 7 en Premier League. Cependant, il n’a pas réussi à se montrer décisif et n’a été titularisé qu’une seule fois, ce qui soulève des questions sur son adaptation au club anglais.

Selon la Gazzetta dello Sport, le Milan AC, en quête de renforts lors du mercato hivernal, aurait manifesté un intérêt pour Sarr. Le club lombard envisagerait de proposer 15 millions d’euros, un montant équivalent à celui déboursé par Crystal Palace pour le recruter depuis l’OM.

À seulement 26 ans, Ismaïla Sarr n’a pas encore confirmé tout le potentiel qui a été placé en lui. Un transfert vers un club comme le Milan AC pourrait lui permettre de relancer sa carrière et de retrouver une dynamique de progression.

En résumé, l’avenir d’Ismaïla Sarr semble incertain à Crystal Palace, mais l’intérêt du Milan AC pourrait offrir une nouvelle opportunité au jeune attaquant sénégalais. Les prochains mois seront cruciaux pour déterminer son avenir dans le football européen.

📰 @Gazzetta_it: 🌍 Ismaila Sarr as a third option

Lastly, there’s Ismaila Sarr, born in 1998, currently playing for Crystal Palace. He has experience in the Premier League and Ligue 1 but isn’t a regular starter at Palace. His price is also around €15 million, a reasonable sum… pic.twitter.com/kcd2DP20XQ

— Milan Posts (@MilanPosts) October 11, 2024