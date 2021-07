Mercato OM: Vézirian confirme la piste Coutinho et donne des détails financiers de l’opération…

Cité parmi les pistes de l’Olympique de Marseille, la rumeur Coutinho s’est un peu calmée ces derniers jours. Pourtant, il y aurait toujours des contacts entre l’OM et la star brésilienne malgré son salaire astronomique…

Considérée comme une rumeur farfelue, son nom a tout de même été cité à plusieurs reprises et relayé notamment par Mundo Deportivo et As en Espagne. Rudy Galetti, journaliste pour SportItalia, confirme des réels contacts entre Coutinho et les dirigeants marseillais, et que Puma, équipementier de l’OM, aiderait le club olympien à boucler cette opération.

Pour Thibaud Vézirian, c’est le même son de cloche, il donne plus d’informations concernant le contrat proposé au joueur auriverde. Il en a même profité pour glisser un mot concernant une éventuelle vente de l’OM...

Le FC Barcelone va libérer Coutinho — Vézirian

« Coutinho, ça fait des semaines que les réunions s’enchainent entre le joueur et l’OM, il y en a eu au moins trois. Kia Joorabchian, son agent, l’un des 3 ou 4 plus importants du marché, discute directement avec l’OM. Cela se passe en très haute sphère, ce n’est pas des réunions classiques, ce n’est pas un petit dossier. Le FC Barcelone va libérer Coutinho, j’ai eu confirmation de ça par la boite de management de Kia Joorabchian. Il y a eu une proposition de prime de 10M€ à la signature, avec à la clé un salaire de 6M€ par an, deux à trois fois moins de ce qu’il touche au Barça. Coutinho a besoin de se relancer, il a envie de venir, et l’opération pourrait être facilitée par l’aide d’un sponsor. Je ne pense pas qu’il sera la recrue surprise de ce lundi. Biensûr qu’il y a de l’argent à l’OM, vous le savez » Thibaut Vézirian— Source: Youtube (09/07/21)

Coutinho, un joueur d’éclats — Franek

Invité dans notre émission, Frenek, spécialiste du FC Barcelone, nous explique la descente aux enfers de Philippe Coutinho.

« Pour moi, Coutinho est un joueur d’éclats. Quand il arrive au Barça en hiver 2018, il fait six premiers mois qui sont vraiment très encourageants et la saison suivante, à part sa lucarne face à Manchester United, c’était zéro. Au Bayern, lors de son prêt, il fait deux premiers mois qui sont encourageants et après il disparaît des radars. Et là, au Barça, Ronald Koeman lui faisait confiance en début de saison. Il le met dans son 4-2-3-1, en numéro 10, où il fait vraiment deux très bons matchs. Puis ça a commencé à descendre, à être beaucoup moins régulier ou à être moins bon tout simplement. C’est un bon joueur, un peu comme Umtiti. Il peut sortir de gros matchs mais il peut aussi passer complétement à côté. Quand il passe à côté, c’est tout de suite un gros problème. » Franek – Source: Football Club de Marseille (14/06/2021)