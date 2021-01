Mercato OM : Villas-Boas confirme pour Lirola, mais a d’autres options…

Le latéral espagnol de la Fiorentina Pol Lirola est annoncé à l’OM. Il devrait s’engager dans le cadre d’un prêt avec OA en début de semaine. Villas-Boas a confirmé cette possibilité mais reste encore prudent…

Interrogé avant le match face à Dijon ce samedi soir, André Villas-Boas a confirmé que Pol Lirola pourrait s’engager dans les prochains jours avec l’OM. Cependant, le coach a précisé que si le deal ne se fait pas, d’autres options sont activées…

On a une option mais on va voir si ça peut se confirmer pour Lirola — Villas-Boas

« C’est un poste qu’on cherchait déjà à la fin mercato d’août, on n’avait pas fini tout ce qu’on voulait faire. On a une option mais on va voir si ça peut se confirmer pour lui (Lirola) ou un autre dans les prochains jours. » André Villas-Boas – source : Téléfoot (09/01/2021)