Mercato OM : Villas-Boas confirme son intérêt pour un défenseur !

L’entraineur de l’OM André Villas-Boas s’est exprimé pour la première fois depuis l’arrêt du championnat. Au cours d’un long entretien accordé au journal L’Equipe il confirme que l’Olympique de Marseille souhaite recruter le jeune défenseur argentin de Dortmund Leonardo Balerdi :

C’est un profil intéressant, on va voir ce qui va se passer — André Villas BOas

« Oui, c’est un joueur qu’on a suivi l’année dernière, mais il a signé à Dortmund pour 16 millions d’euros. On a présenté quatre noms à Jacques-Henri et il en fait partie. C’est un profil intéressant, on va voir ce qui va se passer. Mais on est prêts sur les trois autres dossiers, au cas où. » André Villas-Boas – Source : L’Equipe (09/07/2020)