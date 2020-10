Mercato OM : Villas-Boas confirme une 5e recrue, un départ et des négociations pour un autre !

Le mercato de l’OM vient de se réveiller. Bouna Sarr devrait rejoindre le Bayern Munich, dans l’autre sens Michael Cuisance est arrivé à Marseille. André Villas-Boas a confirmé ce deal au micro de Téléfoot.

Après le nul 1-1 entre l’OM et Lyon, André Villas-Boas a évoqué le mercato qui s’agite…

Sarr et Lopez out, Cuisance in ?

« Cuisance ? Les choses sont en train d’évoluer. Bon comme j’étais dans le match, je ne sais pas si je peux confirmer officiellement. Mais oui on a des intérêts. Mais c’est incroyable de la part des clubs, on passe tout septembre, on joue six matchs, et le mercato finit seulement aujourd’hui. C’est un désastre tous ces clubs qui ne se bougent que maintenant, parce qu’on avait des choses qui pourraient être déjà réglées. Mais ça finit demain, on commence la Ligue des champions et c’est une bonne aventure pour nous. C’est très dur. Bouna Sarr a fait six matches normalement sans qu’il ne se passe rien. On a commencé à recevoir des offres sur les 3 derniers jours. Lui m’avait dit qu’il voulait rester jouer la Ligue des Champions. Je ne sais pas si je dois l’annoncer ou si c’est officiel ou non. On a une offre du Bayern qui inclut la cession de Cuisance. On va voir ce qui se passe demain. Le Mercato va encore bouger. Maxime Lopez a des intérêts de différents clubs (…) Je ne veux pas de ce joueur pour un milieu à trois. C’est pour ça qu’il peut se passer quelque chose. Des discussions vont démarrer entre tout le monde demain (ce lundi) ». André Villas-Boas – source : Téléfoot (04/10/2020)