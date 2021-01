Mercato OM : Villas-Boas crée le doute sur son avenir…

Interrogé sur son avenir à l’OM, André Villas-Boas a confié ce lundi en conférence de presse ce vendredi que ce n’était pas le bon moment pour lui de prolonger. Il ouvre la porte à un départ en fin de saison…

A la question de savoir s’il était toujours dans l’optique de prolonger avec l’OM, André Villas-Boas a expliqué qu’il ne savait pas et que ce n’était pas le bon moment…

#VillasBoas : « Ma fin de contrat un problème ? Je ne crois pas. J’ai de bonnes relations avec le groupe, ça ne change rien. Je voulais venir en France avec un an de contrat, je suis à 100% jusqu’en juin » #confOM #liveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 18, 2021

#VillasBoas : Prolonger ? Je ne sais pas, il faut être dans un bon moment pour ça et là ce n’est pas le cas. Ma concentration est sur changer cette dynamique négative. » #confOM #liveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 18, 2021

« C’est plutôt, à la direction d’établir si c’est un souci ou non vis à vis des joueurs. Il y a beaucoup d’entraineurs en fin de contrat un peu partout en Europe. Mais moi j’ai de bons indicateurs avec les joueurs, et ça change rien. Si on arrive à la fin, on arrive à la fin. Je suis à 100% jusqu’à juin. Une prolongation de contrat ? Je ne sais pas… Ce n’est pas le moment. On a eu une mauvaise prestation en Ligue des champions et en ce moment on a pas le droit de penser à une prolongation. Pour moi, toute ma concentration est pour renverser la dynamique. » André Villas-Boas – source : conférence de presse (18/01/2021)