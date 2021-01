Mercato OM : Villas-Boas donne des précisions dans le dossier Milik

C’est la reprise, ce lundi le coach André Villas-Boas était présent au centre RLD pour répondre aux questions des journalistes avant OM vs MHSC. Ce dernier a été interrogé sur le mercato d’hiver et la rumeur Milik. Il a confirmé cette piste mais a précisé qu’elle n’était pas avancée…

« Tout le monde connait nos limites financières, on ne peut pas trop dépenser et je ne vais pas mettre la pression à ma direction. On n’est pas en conversation avec le club, c’est juste un intérêt pour Milik qui est sorti dans la presse italienne. On n’est pas si avancé que ça. On est sur beaucoup de dossiers, on cherche un attaquant, (Milik?) n’est pas la seule option. On va discuter avec McCourt pour savoir ce que l’on peut faire. » André Villas-Boas – source : Conférence de presse (04/01/2021)

