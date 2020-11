Mercato OM : Villas-Boas espère que sa direction fera un chèque entre « 10 et 18M€ » l’été prochain !

André Villas-Boas était en conférence de presse ce jeudi midi. Le coach a été interrogé sur les performances de Michael Cuisance, il est content du rendement du milieu de terrain et espère que ce dernier sera conservé…

Michael Cuisance n’a débuté qu’un match sur les trois de Ligue des Champions. Pour autant, AVB semble conquis par le niveau de jeu de son milieu de terrain et espère que l’option d’achat de son prêt sera levé en fin de saison…

J’espère qu’on pourra actionner l’option d’achat (de Cuisance) — Villas-Boas

« Je suis content de lui. J’explique mes décisions. Toujours. Quand un joueur ne joue pas, je lui dis pourquoi il ne joue pas. Je lui ai dit pourquoi il n’a pas joué à Porto, car il était déçu. Il va jouer contre Strasbourg. Ses prestations sont excellentes. J’espère qu’on pourra actionner l’option d’achat ».

Villas-Boas – source : Conférence de presse (05/11/2020)

#VillasBoas : « Je suis content de Cuisance, je lui expliqué pourquoi il n’était pas titulaire à Porto » #confOM #liveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 5, 2020





Le directeur sportif avait donné une fourchette du montant de cette option d’achat lors de la présentation du milieu de terrain prêté par le Bayern Munich…

L’option d’achat (de Cuisance) est plus de 10 et moins de 18 millions d’euros — Longoria

« Je ne parle pas de chiffres, comme je vous l’avais déjà expliqué lors de la présentation de Luis Henrique. L’option d’achat est entre 10 et 18. C’est plus de 10 et moins de 18 millions d’euros ».

Pablo Longoria – source : Conférence de presse (07/10/2020)