Mercato OM : Villas-Boas est cash concernant les départs et particulièrement celui de Lopez !

Annoncé avec insistance du côté du FC Séville, Maxime Lopez est pourtant toujours bien olympien. À entendre son coach, son départ est bien moins imminent que certains peuvent l’annoncer…

Selon la presse espagnole, une offre aurait été formulée pour le transfert de Lopez à Séville pour une somme aux alentours des 8M€. À sa manière, « AVB » dément cette information…

on n’a pas d’offres pour nos joueurs — Villas-Boas

« J’ai donné au propriétaire mes besoins sur les quatre postes que je viens d’évoquer. Si quelqu’un vient à quitter l’effectif, il doit être remplacé avec un joueur de la même qualité. Ça dépendra de qui s’en va et de son importance pour l’effectif. On a décidé d’agir ainsi. Aujourd’hui, de ce que je sais, on n’a pas d’offres pour nos joueurs. Maxime Lopez au FC Séville ? J’ai vu. Mais officiellement, on n’a rien. On a plutôt une bonne relation avec Séville. Je n’ai pas ce type d’information. De toute façon, on est dans une relation ouverte avec les joueurs. Dès les premiers jours, je leur ai dit de venir me voir si jamais ils avaient une offre sportivement et/ou financièrement intéressante pour eux. »

André Villas-Boas – source : La Provence