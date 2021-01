Mercato OM : Villas-Boas fait le point sur son avenir et sur le mercato !

André Villas-Boas était présent ce mardi à la conférence de presse de présentation d’Arek Milik. Le coach olympien a été interrogé sur son avenir mais aussi sur la fin du mercato hivernal…

André Villas-Boas pense qu’il va terminer la saison avec l’OM, il reste par contre très prudent sur la suite. Il estime que le club doit recruter un milieu de terrain afin de compenser le départ de Morgan Sanson.

on cherche la meilleur option pour l’OM ou le futur avec ou sans moi — Villas-Boas

On a une crise de résultats dont on cherche à sortir, pas besoin d’inventer, vous pouvez me demander. Je vais finir la saison sauf si Pablo veut me virer. On a perdu un titulaire (Sanson) on doit le remplacer, on cherche la meilleur option pour l’OM ou le futur avec ou sans moi. » André Villas-Boas – source : Conférence de presse (26/01/2021)

