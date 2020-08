Mercato OM Villas-Boas : « Il y a toujours cette pression de vendre, c’est difficile à gérer »

Le technicien portugais de l’OM, André Villas-Boas, a évoqué en conférence de presse, ce vendredi, le mercato estival du club marseillais et la difficulté de devoir vendre des joueurs.

L’entraineur de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas, a donné son sentiment sur le mercato olympien. Il se dit pour l’instant satisfait même si l’obligation de vendre des joueurs est « difficile à gérer »

On essaye de remplir un effectif qui était déjà limite l’année dernier — Villas Boas

« On est content pour le moment car nous avons fait des bons coups avec ces deux jeunes. J'espère que je serais capable d'annoncer deux recrues de plus bientôt, mais il faut continuer à travailler. Pablo fait du bon travail. On a bien assumé le projet du club sur le plan des investissements en ne recrutant que des joueurs libres ou en prêts. Maintenant on regarde ce qu'on peut faire. On doit continuer avec cette pression de vendre avant d'acheter, c'est difficile à gérer, mais je suis déjà content. On essaye de remplir un effectif qui était déjà limite l'année dernier. » André Villas-Boas – Source : Conférence de presse