Mercato OM : « Villas-Boas, je n’exclus pas qu’il s’en aille… »

Le journaliste de L’Equipe Dominique Sévérac n’exclut toujours pas un départ de l’entraîneur de l’OM André Villas-Boas au terme du mercato si ce dernier n’était pas satisfait du recrutement….

Convaincu par ses joueurs de rester après le départ d’Andoni Zubizarreta, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille André Villas Boas pourrait-il faire une « Marcelo Bielsa » en quittant finalement l’OM au terme du mercato ? Le journaliste de L’Equipe Dominique Sévérac ne l’exclut pas…

Il a dit à des gens qu’il ne resterait pas avec une équipe pas compétitive

« La Ligue des Champions commence à la fin du mois d’octobre. Le mercato se termine le 5 octobre. Villas-Boas n’a pas besoin d’argent. Si le 5 octobre, son équipe n’est pas compétitive, il pourrait très bien se barrer. Il n’en a rien à foutre ! Il a dit à des gens qu’il ne resterait pas avec une équipe pas compétitive. Comme tout est décalé cette saison, j’attends de voir pour Villas-Boas à l’OM. Le 5 octobre, on saura si l’effectif de l’OM est bon ou pas. Si Villas-Boas n’a pas eu ce qu’il voulait, je n’exclus pas qu’il s’en aille. Pour son image, il ne restera pas à Marseille pour faire six défaites en six matchs de C1. Il ne veut pas passer pour un guignol ! » Dominique Sévérac – Source: La Chaine l’Equipe