Mercato OM : Villas-Boas ne cherche pas seulement un attaquant?

Ce lundi en conférence de presse, André Villas-Boas a été questionné sur la suite du mercato. Le coach portugais a confirmé à demi-mots qu’il espérait d’autres postes que celui d’attaquant.

Cela fait plusieurs jours maintenant que des rumeurs sur le mercato hivernal rythment l’actualité de l’Olympique de Marseille. Si le plus grand de joueurs cités sont des attaquants, quelques latéraux seraient également recherchés par le club.

On ne cherche pas seulement un attaquant, il y a d’autres postes aussi — AVB

Ce lundi en conférence de presse, André Villas-Boas a répondu aux questions des journalistes à ce sujet. Le coach portugais a affirmé qu’il comptait discuter avec la direction et Frank McCourt pour voir ce qu’ils pourront faire cet hiver. Il pourrait pister d’autres postes que celui d’attaquant.

« Non je ne mettrais pas de pression sur la direction. Tout le monde sait que nous sommes limités sur le mercato avec la crise que tout le monde traverse. On a déjà beaucoup de mal avec la faillite de Mediapro… On ne pourra pas trop dépenser et c’est logique. Je ne vais pas mettre trop de pression sur la direction. On ne cherche pas seulement un attaquant, il y a d’autres postes aussi. Latéral gauche ou droit? Peut-être oui… » André Villas-Boas – Source : Conférence de presse (04/01/21)