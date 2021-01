Mercato OM : Villas-Boas n’oublie pas Strootman, Sanson et Ake

Suite aux départs de Kevin Strootman, Morgan Sanson et Marley Ake, André Villas-Boas a publié un message sur son compte Instagram…

Le coach olympien ne les oublie pas et leur souhaite le meilleur, même si Strootman a des chances de revenir en fin de saison. A noter qu’AVB n’a pas cité Kostas Mitroglou dans son message…

« À chaque départ un peu de mon cœur va avec vous, un peu de L’OM travers les frontières et une casier vide reste à Marseille. Pendant que votre sourire reste dans notre mémoires on vous souhaite bonne chance, force et courage. Que vous soyez capable de réaliser votre rêves et que un jour on vous retrouve à le Vélodrome. À bientôt @morgansanson @kevinstrootman @marley.ake » André Villas-Boas – source : Instagram (29/01/2021)