Mercato OM – Villas-Boas : « On n’a pas de nouvelles concernant un prêt… »

Ce lundi, André Villas-Boas était en conférence de presse après OM-Angers et avant OM – Strasbourg. Il a notamment évoqué la situation de Florian Chabrolle qui n’a toujours aucune offre concernant un prêt.

je pense que CHABROLLE peut devenir un joueur important — AVB

Devant les journalistes, l’entraîneur portugais a évoqué plusieurs sujets et notamment le mercato. Annoncé sur le départ en prêt pour gagner du temps de jeu, Chabrolle est toujours à l’Olympique de Marseille. Selon le coach, il n’y a pas eu d’offre cet hiver.

« Je pense que Chabrolle peut jouer en Ligue 1 et en Ligue 2. On a aussi les autres joueurs qui travaillent bien, qui méritent…C’est ce qui empêche Chabrolle d’être titulaire. Il était déçu de ne pas avoir jouer face à Angers. J’ai pensé que c’était mieux de mettre Aké sur un côté. Pour lui, on n’a pas de nouvelles concernant un prêt. Donc je compte sur lui même si c’est un peu bouché au milieu. Mais c’est la vie d’un jeune joueur… C’est dommage qu’il n’ait pas eu trop de chance mais je pense qu’il peut devenir un joueur important »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse