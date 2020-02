Mercato OM : Villas-Boas pessimiste et intraitable concernant Lihadji!

Considéré comme un des plus gros talents du centre de formation, Isaac Lihadji devrait quitter l’OM en fin de saison. L’ailier n’a pas trouvé d’accord avec son club formateur pour y signer son premier contrat pro, AVB s’est montré pessimiste jeudi en conférence de presse…

Il n’a pas encore 18 ans, l’OM l’a surexposé l’été dernier lors des matches de préparation. Il faut dire que le jeune ailier propose un jeu spectaculaire basé sur le dribble. Problème, son entourage est gourmand et n’a pas accepté les deux offres de contrat pro de l’OM. Le club olympien via son directeur sportif Andoni Zubizarreta lui aurait pourtant offert un contrat de 3 ans avec un salaire de 450000€ / mois.

Face aux atermoiements de son entourage, la direction olympienne a retiré son offre, le joueur pourrait rejoindre le LOSC a la fin de son contrat stagiaire (juin 2020). André Villas-Boas ne croit pas à un retournement de situation et a confirmé que Lihadji allait rester en équipe réserve voire U18 jusqu’à la fin de la saison…

Lihadji va finir la saison en équipe réserve…

« Encore une chance que Lihadji signe à l’OM ? Non je ne pense pas. On n’a pas d’information de leur part (le clan Lihadji). Maintenant le joueur est à la disposition de la réserve et des U18 ça va continuer comme ça… » André Villas-Boas – source : Conférence de presse du 20/02/2020