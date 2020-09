Mercato OM : Villas-Boas sait ce qu’il veut pour le poste d’attaquant (et aurait même un nom en tête !)

Il y a quelques jours après la victoire face à Brest, André Villas-Boas a affirmé qu’il était à la recherche d’un joueur pour le front de l’attaque. Ce dimanche, le journal L’Equipe nous glisse un nom…

Avec seul Benedetto en pointe comme vraie alternative, André Villas-Boas souhaiterait renforcer ce secteur de jeu pour la longue saison qui attend les Marseillais.

On pense avoir besoin d’un attaquant de pointE — AVB

Le journal L’Equipe a détaillé ce dimanche le profil de ce joueur et glisse même un nom qui serait dans la liste prioritaire du coach portugais : José Juan Macias, un jeune buteur qui évolue à Guadalajara au Mexique et qui a déjà été cité parmi les pistes de l’ancien entraîneur du FC Porto… Un profil qui colle parfaitement à ce qu’avait détaillé le coach il y a quelques jours.

« Investir 15 ou 20M€ sur un attaquant ? Sincèrement, je ne sais pas. C’est quelque chose que Pablo (Longoria) doit régler avec la direction. On a besoin d’une option, d’une alternative à Dario (Benedetto). On est très contents de l’évolution de Marley Aké et on va continuer à lui donner des opportunités, mais de toute façon, on pense avoir besoin d’un attaquant de pointe… Sur les côtés, on est plutôt bien. On a joué avec Valère (Germain) la saison passée sur les côtés et c’est là qu’on peut l’utiliser encore. On cherche donc un attaquant de pointe, on va voir ce qu’on peut faire et dans quelle condition on va trouver le mercato. Maintenant, c’est à Pablo et à la direction de regarder un peu et aussi à nous de chercher pour continuer à mettre des noms autour de la table. Le profil ? Celui d’un buteur (rires). Après évidemment, tu as un Dario qui joue plutôt entre les lignes, qui sert les autres et qui est très adapté pour un 4-3-3. Ce qu’on cherche maintenant, c’est quelqu’un qui peut donner un peu plus de profondeur, de vitesse à l’attaque. Mais à la fin, tu cherches un peu un grand buteur, qui a de l’explosivité et qui sait travailler dans la surface de réparation. On va voir ce qu’on peut faire. » André Villas-Boas – Source: RMC (03/09/2020)