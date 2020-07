Mercato OM : Villas-Boas toujours dans le coup pour un jeune défenseur portugais ?

En l’absence d’un directeur sportif, André Villas-Boas gère le mercato estival de l’OM. Le coach portugais aurait comme priorité le recrutement d’n défenseur central.

Sans moyens et avec la perspective de plusieurs départs, l’OM doit être malin. Le recrutement de Pape Gueye colle avec cette stratégie et André Villas-Boas disposerait d’une liste de 15 noms établie avec Andoni Zubizarreta, Albert Valentin et la cellule de recrutement. Malgré le départ des deux techniciens espagnols, AVB garde ce cap et n’aurait ajouté que deux noms à cette liste. Le coach aurait ciblé 4 postes, celui de défenseur central serait la priorité.

Villas-Boas veut Diego Leite ?

Alors que les noms de Balerdi, Disasi et Todibo ont été avancés, Villas-Boas serait toujours intéressé par le profil de Diogo Leite. Le jeune défenseur central de 21 ans dispose d’un contrat jusqu’en 2023 avec le FC Porto.

En mai dernier, des rumeurs annonçaient une offre de 8M€ de l’OM dans ce dossier. Selon le média Todofichajes, l’OM serait toujours dans le coup. Le club marseillais serait en concurrence avec le FC Valence afin de récupérer un joueur qui a peu joué la saison dernière.

Porto serait disposé à le laisser filer cet été. Si l’OM n’a pas de moyens, la perspective de jouer la Ligue des Champions est un argument de poids pour convaincre le gaucher d’1m88. Un départ de Duje Caleta Car pourrait libérer un place dans le onze de départ. Reste à savoir si un prêt avec option d’achat peut convaincre Porto…