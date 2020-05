Mercato OM : Villas-Boas veut des garanties, y compris concernant Zubizarreta ?

André Villas-Boas a déjà affiché son envie de disposer d’une équipe compétitive pour disputer la Ligue des Champions. Une exigence compliqué car le président Eyraud doit faire avec des caisses vides…

André Villas-Boas aimerait conserver ses meilleurs éléments, comme Thauvin par exemple, et espère aussi pouvoir recruter même avec un budget très limité. Selon l’Equipe, le coach portugais attend aussi un signe de sa direction concernant Andoni Zubizarreta. Annoncé sur la sellette, le directeur sportif est clairement l’homme de confiance d’AVB qui verrait d’un bon œil une prolongation du contrat du DS espagnol…

Villas-Boas vs Eyraud…

Zubizareta a plusieurs fois été visé par les critiques concernant le manque de ventes, cependant ce dernier a été plutôt bon l’été dernier dans le recrutement du coach et des trois joueurs (Alvaro, Benedetto, Rongier). Selon l’Equipe, « depuis deux mois, AVB et Andoni Zubizarreta, avec lequel il a lié son avenir, restent dans l’attente. Les deux hommes sont en fin de contrat en juin 2021, et la prolongation du directeur sportif pourrait être un symbole fort dans l’esprit de Villas-Boas, tout comme un engagement écrit pour recruter sur le marché cet été. » Des aspirations que JHE va avoir du mal a prendre en considération, le président doit faire avec un club sans argent, endetté, et un actionnaire qui lui met la pression pour équilibrer les comptes…