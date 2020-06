Mercato OM : Villas Boas vise un milieu de terrain du Zenith à zéro euro !

En grande difficulté sur le plan financier, l’Olympique de Marseille va devoir réaliser de bons coup sur le marché des transferts cet été avec des joueurs libres ou des prêts. En ce sens, l’entraineur du club olympien André Villas Boas ciblerait un milieu de terrain libre de tout contrat à la fin du mois de juin.

L’Olympique de Marseille va devoir se montrer malin lors de ce mercato estival. Le club marseillais est en effet dans le rouge financièrement et ne pourra pas dépenser énormément d’argent pour renforcer l’équipe d’André Villas-Boas. Ce dernier viserait d’ailleurs le milieu de terrain Russe du Saint-Pétersbourg, Daler Kouziaïev (26 ans). En fin de contrat à fin du mois, il serait également convoité par Valence et Hoffenheim.

Le coach portugais n’a toutefois jamais coaché l’international Russe (21 sélections, 1 but) lorsqu’il évoluait au Zénith entre entre 2014 et 2016. Ce milieu de terrain polyvalent peut évoluer en tant que relayeur mais également un cran plus dans sur un côté.

A la demande d’André Villas-Boas ce dossier pourrait être rapidement activé par Jacques-Henri Eyraud, précise le quotidien sportif.