Mercato OM : Visite médicale demain pour la première recrue de l’été 2023 ?

Depuis la nomination de Marcelino comme coach de l’OM, les supporters marseillais attendaient la première recrue du mercato estival 2023. Cela devrait être le cas demain avec la visite médicale annoncée pour Geoffrey Kondogbia.

Footmercato et Fabrizio Romano sont d’accord pour annoncer un contrat de 4 ans et un transfert estimé à 8M€ concernant Kondogbia. Le site spécialisé dans le mercato indique via son journaliste Santi Aouna qu’au passage Valence devrait prendre 1,2M€. De plus, ce dernier précise : « Visite médicale prévue demain pour Geoffrey Kondogbia à l’OM. »



Hier Fabrizio Romano a annoncé un accord entre l’OM, l’Atlético et Kondogia, le journaliste vient de tweeter quelques détails supplémentaires ce jeudi : « Les documents seront signés prochainement entre l’OM et l’Atlético Madrid pour le transfert de Geoffrey Kondogbia. Les 8M€ de transfert sont confirmés, contrat valable jusqu’en juin 2027. »

Documents will be signed soon between OM and Atlético Madrid for Geoffrey Kondogbia deal. 🔵✅ #OM

Geoffrey Kondogbia to OM, here we go! Agreement completed with Atlético on €8m fee. Kondogbia only wanted to join OM 🚨🔵 #OM #TeamOM

Contract will be valid until June 2027.

Medical tests being scheduled. Done deal, first signing for Marcelino as new Olympique Marseille coach. pic.twitter.com/WcGVrg0d0R

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2023