Mercato OM : Visite médicale et montants pour Veretout selon Fabrizio Romano !

C’est fait pour Jordan Veretout ! Le lofteur devrait bien rejoindre Lyon comme l’indiquait L’Equipe ce mardi soir. La visite médicale est prévue ce mercredi pour une officialisation dans la foulée !

L’accord entre l’OM et Lyon est enfin trouvé pour Jordan Veretout. Dans le loft depuis le début de la saison, l’international français rejoint le club de John Textor dès ce mercredi. L’Equipe expliquait dans un article que le joueur va passer sa visite médicale et l’officialisation arrivera dans la foulée. Il sera donc le joker du club rhodanien.

🔴🔵🇫🇷 Olympique Lyon agree on deal to sign Jordan Veretout from OM.

Medical today for Veretout in Lyon after deal agreed for €4m fixed fee plus €1m add-ons also formally included, as L’Équipé reported. pic.twitter.com/ytFxELDy3h

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2024