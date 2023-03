Mercato OM : Vitinha et Ounahi, les deux grands oubliés ?

L’OM concède le nul 2-2 face à Strasbourg. L’OM avait pourtant réussi à mener 2-0 avant de se faire rejoindre dans les dernières minutes du match. Lors du débrief à chaud, notre invité Adam Manseur déplore que Vitinha et Ounahi ne soient pas rentrés en jeu.

Les regrets pour l’OM, accroché 2-2 face à Strasbourg. L’OM avait ouvert le score à la 49e minute grâce à Mbemba, avant de doubler l’avantage sur un penalty de Sanchez. Mais aux 88es et 89es minutes Jean-Eudes Aholou marque un doublé et enterre les espoirs de victoire de l’OM.

Vitinha et Ounahi n’ont aucune continuité