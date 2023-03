Mercato OM : « Vitinha joue encore moins que Bamba Dieng »

L’OM a gagné 2-1, à l’extérieur face au Stade de Reims. Mais encore une fois Vitinha n’a pas joué la moindre minute de cette partie. Dans le Débrief à chaud, notre journaliste Nicolas Filhol et notre invité Hakim Zhouri (journaliste pour le média les Lions de l’Atlas) pensent qu’il faut être patient avec Vitinha et qu’il aura plus de temps de jeu dans les semaines à venir.

Plus gros transfert de l’histoire de l’OM avec 32 millions d’euros en provenance de Braga, Vitinha ne joue pas beaucoup avec l’OM. Le montant du transfert joue un rôle dans l’impatience des supporters de voir jouer Vitinha. Tudor a expliqué que Vitinha doit s’adapter au championnat et que son heure viendra.

Le problème de Vitinha c ‘est le prix du transfert

« C’est vrai que Tudor a dit vendredi qu’il fallait que Vitinha s’adapte au rythme de la Ligue 1, physiquement. Je pense que ce qui est difficile pour Vitinha c‘est qu’il a coûté un braquage. C’est le plus gros transfert de l’OM, en plus attaquant, le mec ne joue pas donc personne ne comprend. Après si tu oublies le prix du transfert, tu as Alexis Sanchez qui est titulaire en pointe et qui est quand même performant. C’est le leader de ton équipe on l’a suffisamment dit. Ce soir clairement la victoire elle est pour lui. C’est le patron il n’y a pas beaucoup de place pour le 2e attaquant on l’avait déjà vu avec Bamba Dieng. Là, Vitinha joue encore moins que Bamba Dieng. C’est problématique parce que parce qu’il a coûté cher mais dans l’absolu il faut qu’il s’adapte. Il faut lui laisser du temps. Je pense qu’il va avoir un peu de temps de jeu d’ici la fin de la saison et surtout on le verra beaucoup plus la saison prochaine. Maintenant je pense que Tudor va devoir régler quelque chose avec Sanchez, parce que Sanchez est boulimique de temps de jeu. Il va falloir qu’il trouve un juste-milieu en lui disant « il faut que tu laisses un peu du temps pour un autre profil un joueur, qui va être moins précis mais qui va avoir plus de jus ». Tu as des possibilités pour faire jouer Vitinha. Je comprends un peu l’impatience des supporters, mais c’est surtout aussi le montant du transfert qui fait ça. C’est un jeune joueur. Je pense que les gens se disent que c’est mort. Mais non, vous ne pouvez pas le cartonner alors qu’il n’a pas joué. Et je pense que ce n’est pas qu’il aime pas le joueur. Je pense qu’il le fera jouer quand il sentira qu’il faut le faire jouer et ça sera d’ici la fin de la saison. Il ne faut pas encore s’inquiéter. Ils ne l’ont pas recruté cet hiver pour que ça soit la star de la fin de saison. C’est un recrutement à long terme. » Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille (19/03/2023)

Il faudrait arriver à associer Sanchez et Vitinha

« On va se dire que l’OM a le luxe de pouvoir entre guillemets s’en passer. Dans le sens où l’OM tourne bien offensivement, l’OM marque. Même si des fois on n’a pas de résultat derrière. Ce qu’il faut se dire c‘était que ça ne collait pas spécialement bien. Autant ne pas le griller et ne pas faire n’importe quoi avec lui. Même si c’est vrai qu’on peut lui donner un peu plus de temps de jeu. Mais dans l’absolu on sait que ce n’est pas un transfert que l’on veut pour tout de suite tout de suite. Comme pour Ounahi. Le seul qui rentre dans la rotation comme il faut c‘est Malinowski. Les deux autres recrues c‘est pour plus tard. Il y a peut-être quelque chose aussi à préparer notamment pour la saison prochaine parce que si Sanchez et Vitinha restent il va falloir trouver un point d’équilibre entre les deux. Mais dans l’absolu même Laurent Blanc, dans cette optique-là en se disant on n’a pas besoin de griller un joueur. Il va avoir du temps de jeu là avec les espoirs. Il va peut-être revenir avec un état d’esprit conquérant pour essayer de jouer des coudes et avoir un peu de temps de jeu. Mais dans l’absolu euh les faits donnent raison à Tudor. L’équipe tourne bien, pourquoi faire autrement ? Et si tu as envie aussi d’impliquer Sanchez pour qu’il reste la saison prochaine ça passe aussi peut-être par là. » Hakim Zhouri – Source : Football Club de Marseille (19/03/2023)