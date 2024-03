Mercato OM : Vitinha ouvre enfin son compteur, Longoria peut souffler !

Prêté avec option d’achat au Genoa depuis cet hiver, Vitinha a enfin ouvert son compteur avec le club italien, face à Monza. Bien que son équipe n’ait pas remporté la rencontre, on peut espérer le réveil de l’attaquant portugais !

L’Olympique de Marseille a vécu plusieurs rebondissements cette saison et notamment les montagnes russes en terme de niveau de Vitinha. Le Portugais est parti du club marseillais cet hiver en prêt avec option d’achat vers le Genoa. L’attaquant avait notamment été marqué par un incroyable raté contre l’AS Monaco et des prestations très compliquées.

Un but pour Vitinha, enfin le réveil?

En Serie A, il a mis du temps avant de s’adapter mais a réussi à marquer son premier but ce samedi face à Monza. Malgré ce but, son équipe ne s’est pas imposée mais on peut espérer qu’il s’agisse du réveil tant attendu pour l’attaquant et que le Genoa lève l’option d’achat, ce qui arrangerait certainement les affaires de Pablo Longoria.

Interrogé sur le temps de jeu réduit dont celui de Vitinha avant la rencontre face à l’Inter, le coach Gilardino a demandé aux remplaçants de ne pas lâcher. Il évoque deux autres anciens joueurs de l’OM en conférence de presse, Strootman et Malinovskyi : « Il est normal qu’il y ait, lorsque je fais la composition de l’équipe de mon côté, une grande difficulté, surtout pour les onze premiers. Pourquoi je dis cela ? Parce que les gars y vont à fond et il y a des joueurs qui ces derniers temps, de Strootman à Malinovskyi, en passant par Spence ou Vitinha, jouent peu ou pas du tout, mais sur le terrain ils sont forts parce que je le leur demande. Et c’est un signe fort pour l’entraîneur et surtout pour l’équipe. Si les joueurs avec leur vécu ont cette attitude et ce comportement, cela signifie que c’est quelque chose d’important, que nous sommes sur la bonne voie. Il est normal que, de mon côté, composer l’équipe n’est pas facile, mais en même temps, je suis conscient d’avoir des joueurs qui peuvent entrer, influencer le jeu, et même s’ils entrent pour seulement 10 minutes, ils doivent y aller fort et influencer. C’est la volonté, mais ici, il y a une culture de travail forte et nous devons la maintenir jusqu’au 26 mai ».