Mercato OM : Vitinha trop cher ? Longoria active une autre piste ?

Le temps presse, Pablo Longoria doit trouver vite trouver un buteur. La piste Vitinha semble trop chère, une autre piste serait ouverte…

Selon FootMercato, « sauf incroyable retournement de situation, l’OM ne fera pas Vitinha. Braga ne veut pas négocier en dessous de la clause libératoire (30M€). L’OM ne veut pas offrir autant et s’est déjà tourné vers d’autres pistes. » tic tac…

Info : l’OM n’a pas le temps de tergiverser sur le mercato. Le dossier Vitinha est très compliqué, Braga ne veut pas discuter à – de 30 M€. Du coup, Pablo Longoria s’est déjà tourné vers une autre piste et tente de la boucler au plus vite… #mercatOM #teamOM https://t.co/I35RFxLXfK — Sébastien Denis (@sebnonda) January 30, 2023

Selon le média portugais Ovono, Vitinha va quitter le SC Braga lors de ce mercato hivernal. Le club portugais disposerait de propositions de plus de 20M€ en provenance de France, d’Angleterre et d’Espagne. Le média estime que son départ est entériné et que l’attaquant doit choisir. Cependant, le joueur n’aurait pas choisi l’OM. En effet, le journaliste de Calciomercato.com, Daniele Longo explique que « Vitinha-Marseille, négociations difficiles. Le club part sur une autre cible! » Le mercato ferme demain.

Vitinha – OM c’est compliqué, un plan B activé ?

🛑 Vitinha-Marsiglia, trattativa difficile. Il club 🇫🇷 vira su un altro obiettivo — Daniele Longo (@86_longo) January 30, 2023



Alex Ribeiro du média Trivela estime que son profil correspond à ce que les supporters marseillais aiment, cependant, il estime que ce dossier s’annonce compliqué.

Vitinha a un profil très Premier League

« C’est un jeune joueur très talentueux, devenu l’une des têtes d’affiche du projet de Braga basé sur la formation. Un attaquant très puissant, solide sur ses jambes, très costaud dans les duels avec une grosse frappe de balle pied droit / pied gauche. Un joueur hargneux qui se bat sur tous les ballons et qui donne tout sur le terrain. Il est loin d’être maladroit techniquement mais c’est pas un joueur très à l’aise dans le dribble. C’est pas un fin technicien, il joue plus sur sa puissance et ses qualités athlétiques. C’est pas un joueur « spectacle » mais très efficace. Et il a un côté « grinta », le genre de joueur que les supporters marseillais aiment bien, à 2000% à chaque match. Par contre, je tiens à dire qu’il est très sollicité et que le transfert ne devrait pas être si simple à obtenir parce que Braga n’a pas forcément envisagé de le remplacer jusque là et que d’autres clubs sont dessus. Et il a un profil très « Premier League », donc sûrement des intérêts de la part de clubs anglais et sa clause est fixée à 30M€. » Alex Ribeiro – source : FCMarseille (30/01/2023)