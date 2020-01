Une fois de plus, Nicolas Filhol et Rayane Benmokrane étaient en live sur Twitch pour répondre à vos questions dans le SAV LIVE. Sur les réseaux sociaux, vous nous avez posé vos questions sur plusieurs joueurs (Germain, Strootman, Thauvin…) mais aussi sur la compo probable face à Angers ce samedi et bien évidemment sur le Mercato… Toutes nos réponses sont dans le replay du SAV Live, à retrouver ci-dessous sur notre chaîne YouTube !