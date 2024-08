Mercato OM : Wahi en plus de Moukoko !

A dix jours de la reprise du championnat, l’Olympique de Marseille s’active sur le marché des transferts pour renforcer l’équipe de Roberto De Zerbi notamment en attaque. Les dirigeants olympiens veulent boucler deux recrues et non des moindres, le buteur du RC Lens Wahi et celui de Dortmund Moukoko.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille travaillent sur l’arrivée de deux éléments pour renforcer l’attaque de Roberto De Zerbi. Les départs d’Aubameyang, Sarr et Ndiaye n’ont en effet pas encore été remplacés.

Après avoir exploré la piste très onéreuse Nketiah. Les marseillais ont décidé de foncer sur le buteur Lensois Elye Wahi. Selon les informations du journal l’Equipe, l ‘OM a transmis une offre de 20 millions d’euros ( hors bonus) à Lens pour son attaquant Elye Wahi. Le joueur souhaite rejoindre Marseille et s’est déjà mis d’accord contractuellement avec le club olympien. Les discussions se poursuivent avec le RCL.