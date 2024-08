Mercato OM : Wahi répond à la polémique de sa vidéo !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Présenté à la presse ce mercredi en direct du centre RLD, Elye Wahi a été interrogé sur la vidéo polémique, il estime avoir mûri et être très content de jouer à l’OM !



Elye Wahi a expliqué son choix de venir à l’OM. « Le fait que je sois là c’est aussi en partie grâce à l’entraîneur. Je suis très content d’être là et on a l’équipe qu’il faut pour aller loin. Je me sens en forme, j’ai fait toute la préparation avec Lens et je peux débuter. J’ai été très surpris de l’accueil des supporteurs et je les remercie pour ça. »

L’ancien attaquant du RC Lens a aussi été interrogé sur sa fameuse vidéo où il disait qu’il ne jouerait jamais à l’OM. « Je sais que ce que j’ai dit quand j’étais à Montpellier c’était il y a des années et j’étais jeune. J’ai mûri et je suis très content d’être là. Merci aux supporteurs et à la direction qui ont fait des efforts pour que je sois là. Je donnerai mon maximum. »

