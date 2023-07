Mercato OM : West Ham empoche 120M€, quid de Guendouzi

West Ham a officialisé le départ de Declan Rice vers Arsenal. Le club anglais va récupérer 120M€ et Guendouzi le joueur de l’OM a été cité à de nombreuses reprises pour le remplacer…

L’avenir de Mattéo Guendouzi relancé après l’officialisation du transfert de Declan Rice? L’international anglais a enfin rejoint Arsenal après des semaines de négociations intenses. West Ham a donc récupéré un énorme chèque mais a maintenant un poste vacant au milieu de terrain.

Le nom de Mattéo Guendouzi a été cité à plusieurs reprises pour reprendre cette position. Selon le journaliste italien Nicolò Schira, un accord semble proche entre la Juventus et West Ham pour Denis Zakaria. « Juventus demande une obligation d’achat sous certaines conditions pour vendre Denis Zakaria à West Ham, ces derniers ont proposé un package de 21M€ (prêt + option d’achat). Le milieu de terrain a donné sa disponibilité pour rejoindre le club anglais. Les 2 clubs sont confiants pour trouver un accord. Pourparlers en cours.

We can confirm Declan Rice has left the Club.

— West Ham United (@WestHam) July 15, 2023