Mercato OM : West Ham prêt à mettre 50M€ sur un milieu (ce n’est pas Guendouzi) ?

Mattéo Guendouzi vient de voir son plus gros prétendant s’envoler. West Ham qui suivait le marseillais depuis un moment devrait plutôt se tourner vers Leon Goretzka du Bayern Munich pour remplacer Declan Rice.

Annoncé dans le viseur de West Ham depuis plusieurs mois, Mattéo Guendouzi pourrait bien rester à l’OM cet été. Les Hammers auraient décidé de se tourner vers d’autres options que le Français pour remplacer Declan Rice. Selon SkySports, le club londonien rêverait de s’offrir Leon Goretzka et pourrait même proposer une offre de 50 millions d’euros au Bayern pour l’international Allemand.

West Ham continue cependant d’étudier plusieurs pistes, d’autres noms comme ceux de Denis Zakaria, João Palhinha et d’Edson Alvarez sont par exemple sortis dans les médias, mais la piste Mattéo Guendouzi, elle, semble avoir été abandonnée par West Ham.

🚨 West Ham cible Leon Goretzka pour remplacer Declan Rice ! Le Bayern réclame entre 40 et 50 M€ pour céder l’allemand. Thomas Tuchel veut un nouveau n°6. (@SkySportDE) pic.twitter.com/ljqAQ2FTmq — BeFootball (@_BeFootball) July 17, 2023

Guendouzi prêt à rester

Début juin, Mattéo Guendouzi avait confié dans Rothen S’enflamme sur RMC, son envie de rester à l’Olympique de Marseille : « Comme je l’ai toujours dit, j’ai toujours voulu faire de grandes choses ici, gagner des trophées. C’est quelque chose qui me tient vraiment à coeur, et encore plus à l’Olympique de Marseille. Je suis un peu resté sur ma faim en cette fin de saison, parce qu’il y a un goût d’inachevé. J’ai vraiment envie de faire de belles choses ici. On va peser le pour et le contre, il y aura des réflexions, une bonne discussion avec le club. »

Mattéo Guendouzi pourrait donc continuer son aventure à Marseille et pourrait même obtenir plus de responsabilité au sein du groupe de Marcelino. L’ancien milieu de terrain d’Arsenal était le capitaine de l’OM lors du premier match amical de la saison, face au Nîmes Olympique.