Mercato OM – Zack Nani s’enflamme pour la rumeur Pogba !

La rumeur Paul Pogba à l’OM fait décidément le tour du web. Le Youtuber Zack Nani notamment connu pour ses interviews de joueurs de football a lui aussi réagi à cette possibilité.

Paul Pogba à l’OM ? L’information révélée par le journaliste ivoirien Malick Traoré a fait grand bruit. Selon ce dernier, l’OM aurait entamé des discussions avec l’international français dont la suspension pour dopage a été officiellement réduite par le CIO. Le milieu de terrain de la Juventus devrait rompre son contrat dans les prochaines semaines avec le club italien et serait en quête d’un nouveau challenge pour relancer sa carrière. Le youtuber Zack Nani s’est dit particulièrement séduit par une possible arrivée de Pogba à l’OM lors d’un live sur sa chaîne Twitch :

« C’est quand même assez marrant parce que j’ai souvent dit sur ma chaîne que Pogba à l’OM, je trouvais le « feat » (collaboration, ndlr) tellement logique. Pourquoi ? Parce qu’il a 31 ans et qu’il doit relancer sa carrière. Tu vas en Ligue 1, s’il réussit à retrouver son niveau il va marcher sur la Ligue 1 c’est sans discussion possible. Il est trop fort pour la Ligue 1. Il peut se refaire une santé à Marseille et retrouver l’équipe de France. Et surtout tu es dans un club populaire et qui est très en vue ! Pour moi Pogba à l’OM c’est évident ! Je ne le vois pas jouer pour un club alternatif en Espagne, ni dans les gros clubs des grands championnats, » a ainsi déclaré le Youtuber Zack Nani.

J’ai envie de dire bravo — Dugarry

Il y a quelques jours, l’ancien attaquant de l’OM Christophe Dugarry a avoué avoir changé d’avis concernant Pablo Longoria. « Oui, j’ai changé d’avis sur Longoria. J’ai été très dur avec lui, j’avais l’impression qu’il était à côté de la plaque et que c’était un embrouilleur. Après c’est un président qui n’a pas peur de faire les choses. Il est hyperactif, parfois trop, c’est parfois parti dans tous les sens et c’était parfois incompréhensible. Mais il est arrivé avec des idées, il a pris ses responsabilité même si il s’est trompé. Quand quelqu’un reconnait ses erreurs j’aime ça, personne ne détient la vérité dans le football. Ce qu’est devenu l’OM aujourd’hui c’est cohérent, tu as De Zerbi, Hojbjerg, Rabiot. Il a réussi à convaincre son actionnaire de remettre de l’argent dans un moment compliqué. J’ai envie de dire bravo. »