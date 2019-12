Mercato OM : « Zubizarreta, à chaque fois qu’il proposait un joueur, c’était un refus !

Extrait de l’émission l’émission Débat Foot Marseille spécial Bilan 2019. Nos journalistes jugent le travail du directeur sportif de l’OM Andoni Zubizarreta. L’ancien joueur et dirigeant du FC Barcelone a repris les commandes du recrutement après le départ de Rudi Garcia . Retrouvez l’avis tranchés de nos intervenants en vidéo ci-dessous :





Au final il n’y plus d’argent a l’OM

« Auparavant, il ne pouvait rien faire. A chaque fois qu’il proposait un joueur, c’était un refus. Aujourd’hui, quand il propose, avec peu de moyens, ça discute, ça échange, c’est déjà important. Et puis au delà de ramener de bonnes recrues à l’OM, ce qu’il étudie, c’est la mentalité, l’état d’esprit du joueur, ça aussi c’est très important. On l’a bien vu avec Alvaro, Rongier et Benedetto. » Jean Charles de Bono (Consultant FCM) — Source : Football Club de Marseille –

