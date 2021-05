Mercato OM : Zubizarreta remis en cause dans le dossier Thauvin?

L’Olympique de Marseille n’a toujours pas trouvé d’accord avec Florian Thauvin pour une prolongation. Selon le média Goal España, ce dossier traîne à cause d’Andoni Zubizarreta !

L’OM s’est séparé d’Andoni Zubizarreta au mois de mai 2020… Un départ qui a créé des tensions en interne et a remis en question l’avenir d’André Villas-Boas au club. Finalement, le coach portugais est resté pour quitter le club en février 2021.

ZUBIZARRETA NE VOULAIT PAS PROLONGER THAUVIN

Ce ne serait pas la seule discorde qu’aurait créée l’ancien directeur sportif espagnol. En effet, selon le média Goal España, c’est lui qui se serait opposé fermement à la prolongation de Florian Thauvin lorsqu’il était en poste.

L’ailier marseillais avait évoqué il y a quelques mois une réunion avec Jacques-Henri Eyraud à la rentrée 2018 après la victoire des Bleus en Coupe du Monde où l’ancien président n’avait pas du tout parlé d’une prolongation alors que selon lui, c’était le moment.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : « Il vaut mieux avoir un leader comme Milik plutôt que Payet ou Thauvin »

En 2021, les Marseillais se retrouvent dans une position inconfortable avec Florian Thauvin. En fin de contrat en juin prochain, il paraît difficile de le voir accepter une proposition. Pourtant, Pablo Longoria reste confiant dans ce dossier, affirmant que si les discussions sont toujours en cours, c’est qu’il y a une volonté de continuer l’aventure à l’Olympique de Marseille.

« On avance sur les questions de Jordan (Amavi) et Florian (Thauvin). On discute et c’est un signe positif. Je suis plutôt positif mais la situation sur les joueurs en fin de contrat en Europe est très compliquée avec des salaires qui vont baisser. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (28/04/21)

IL TROUVE QUE LES SUPPORTERS SONT DURS AVEC LUI

Selon les informations de Florent Germain, journaliste pour RMC, il y a un hic dans ce dossier. Pour lui, Florian Thauvin hésiterait vraiment à prolonger son contrat à l’Olympique de Marseille à cause du traitement qu’il subit de la part des supporters.