Mercato : Option levée pour Alvaro à un montant moindre ?

Bonne pioche de l’été dernier, le défenseur espagnol Alvaro s’est imposé comme un élément stabilisant de la défense olympienne. Son arrivée s’était négociée dans le cadre d’un prêt, l’option d’achat serait d’ores et déjà levée…

Plusieurs médias avaient estimés cette option d’achat entre 4 et 8M€. Le joueur lui même avait précisé que l’option devrait se lever selon un nombre de matches disputés (voir ci-dessous). Cependant, selon AS, l’option n’était pas obligatoire mais l’OM va l’a valider. Selon le médias espagnol, les deux parties avaient déjà convenu que le club français paierait les quatre millions d’euros dépensés par Villarreal pour son contrat. Dès que le mercato estival sera ouvert, l’Olympique devra rendre cet achat effectif et payer ce montant de 4M€. Un montant correct vu l’apport d’Alvaro dans l’effectif. Reste quand même à savoir si les 4M€ supplémentaires évoquées ne seront pas en partie versés si l’OM se qualifient pour la Ligue des Champions…

🇫🇷 Álvaro González se quedará en Francia

💰 El defensa del Villarreal, cedido en el Olympique de Marsella, firmará por el cuadro galo a cambio de cuatro millones de euroshttps://t.co/srAgxONIw6 — Diario AS (@diarioas) April 6, 2020

l’option était automatique si je jouais cinq matches — Alvaro

« Oui, l’option était automatique si je jouais cinq matches. Ce n’est pas officiel, mais il n’y a pas à laisser planer de doutes : je me sens très bien ici et le club veut que je reste. (…) La sélection espagnol, c‘est mon rêve un peu fou, mais je veux le faire savoir… Je joue toutes les semaines avec des joueurs internationaux. Strootman, Mandanda, Sakai, Payet… Tout le monde va dans sa sélection ! J’aimerais faire pareil. »Alvaro Gonzalez – Source : L’Equipe