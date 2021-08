Mercato : Pablo Longoria a formulé une offre pour Sorloth?

A la recherche d’un attaquant pour remplacer Dario Benedetto, Pablo Longoria aurait bel et bien coché le nom d’Alexander Sorloth. Le Norvégien serait intéressé à l’idée de rejoindre l’Olympique de Marseille. Le club aurait bel et bien formulé une offre pour récupérer l’attaquant de Leipzig.

L’Olympique de Marseille a réussi à trouver un point de chute pour Dario Benedetto. L’attaquant argentin a rejoint Elche en prêt avec option d’achat. Pour le remplacer, Pablo Longoria aurait coché plusieurs noms dont celui de Giovanni Simeone et Willian José.

Sorloth est enthousiaste à l’idée de jouer à l’OM?

Mais selon plusieurs médias, le président espagnol aurait lancé une offensive pour récupérer l’international norvégien Alexander Sorloth. Sporx, média turc, affirme que Pablo Longoria aurait d’ailleurs formulé une offre pour s’attacher ses services.

✅Gerson

✅Balerdi

✅Cengiz Ünder

✅Guendouzi

✅De La Fuente

✅Pau Lopez

✅Luan Peres

✅William Saliba 🔵Darío Benedetto’yu Elche’ye gönderen Marsilya, Leipzig’den Alexander Sörloth için resmi teklifini iletti. https://t.co/rducDYXUAW — Sporx (@sporx) August 19, 2021

Dieng? Sa marge de progression est énorme — De Bono

Leipzig pourrait donc céder Sorloth en prêt avec option d’achat. L’attaquant serait séduit à l’idée d’évoluer à l’Olympique de Marseille, sous les ordres de Jorge Sampaoli. Il viendrait en doublure d’Arek Milik, juste devant Bamba Dieng dans la hiérarchie des attaquants marseillais. Le coach argentin souhaiterait d’ailleurs donner de l’importance au jeune sénégalais. Notre consultant Jean-Charles De Bono pense d’ailleurs que sa marge de progression est énorme.

« Moi personnellement, sur ce que j’ai vu… Avec ce qu’il démontre, Dieng est joueur d’avenir. Un très bon joueur que l’on va découvrir. Avec ce qu’il nous a démontré déjà la saison dernière et là, il est dans la continuité et surtout dans la progression. On s’aperçoit qu’il a pris du volume de jeu… Mais aussi de l’espace dans son jeu. Il arrive à s’imposer, il prend des responsabilités. Des choses qu’il ne faisait peut-être pas encore la saison passée. Dans les bouts de matchs qu’il a fait, on voit qu’il est présent ! Il est comme un titulaire. Sa marge de progression est énorme. Il nous a montré des choses qu’on n’avait pas encore vu. Sur les duels aériens, la participation au jeu… Sa profondeur et sa rapidité, on le savait déjà. Il sait bien frapper, il est capable de jouer seul devant. Il y a quelque chose chez ce joueur ! » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (26/07/21)