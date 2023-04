Mercato : Pape Gueye revient sur son départ de l’OM et parle de son avenir !

Parti en prêt au FC Séville cet hiver, Pape Gueye a répondu aux questions de Canal + Afrique sur son départ et son avenir. Le joueur n’a pas encore pris de décision claire.

Prêté au FC Séville, Pape Gueye a un bon temps de jeu et a une place de titulaire dans le club andalou. Malgré quelques rebondissements ces dernières semaines avec le départ de Jorge Sampaoli, le Sénégalais a déjà livré trois passes décisives en huit matchs disputés sous ses nouvelles couleurs.

Mon temps de jeu à l’OM ne me plaisait pas

Au micro de Canal + Afrique ces derniers jours, l’ancien joueur de l’Olympique deMarseille qui est toujours sous contrat avec l’OM et évoqué son choix d’aller vers de nouveaux horizons, « je me suis dit que j’ai six mois pour montrer mes qualités, pour prouver à moi-même que je suis capable de jouer dans de grands clubs. C’est pour ça que je suis venu ici, aux côtés des grands »

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Les deux annonces de Daniel Riolo !

Forcément avec un prêt sans option d’achat, la question de son avenir se pose. Pape Gueye n’a vraisemblablement pas pris de décision pour le moment. « Mon temps de jeu à l’OM ne me plaisait pas. Le FC Séville a manifesté (son intérêt) et, pour moi, c’était quelque chose d’extraordinaire. On verra après ce prêt si je suis emmené à rester ici, à repartir à l’OM ou aller autre part »

#Jmoins1 ⚽ – Moins en vue lors de sa dernière saison marseillaise, Pape Gueye 🇸🇳 retrouve des couleurs à Séville et s’affirme comme l’un des milieux les plus polyvalents du championnat espagnol. pic.twitter.com/nALWTMUWLd — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) April 14, 2023

Le FC Séville veut garder Gueye

Mundo Deportivo a évoqué l’avenir de Pape Gueye il y a quelques jours et affirme que le FC Séville est satisfait des performances du joueur. Le Sénégalais pourrait être conservé et donc acheté à l’Olympique de Marseille dès le mercato d’été. La somme de 10 millions d’euros est évoquée pour le joueur qui est arrivé libre en provenance du Havre en juillet 2020.