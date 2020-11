Mercato – Passi : « Un retour à l’OM avec Blanc? Oui on peut le faire… »

Extrait du dernier Débat Foot Marseille avec nos journalistes Benjamin Courmes, Nicolas Filhol et notre consultant Jean-Charles de Bono. Ce lundi nous recevons à distance Franck Passi, l’ancien coach de l’OM. Il s’est exprimé sur son possible de retour à l’OM accompagné de Laurent Blanc.

Ce lundi, Franck Passi était notre invité dans Débat Foot Marseille. L’ancien coach de l’OM a évoqué son actualité. Il a récemment été lié au Dijon FCO, et a même déclaré avoir été tenté par le projet dijonnais.

On préfère partir à l’étranger – franck passi

Libre de tout contrat depuis son départ du Paris Saint-Germain en 2016, Laurent Blanc est à la recherche d’un nouveau défi. Franck Passi, qui souhaite être associé à Laurent Blanc, n’a pas fermé la porte à une arrivée sur la Canebière. Cependant, le duo semble vouloir privilégier une aventure à l’étranger…

« Il est clair qu’au départ on préfère partir à l’étranger, ça serait une idée très intéressante pour nous. Dans le football on ne sait pas. Un jour il peut tomber une opportunité, c’est l’Olympique de Marseille, on est libre et on peut le faire et on va envie d’aller à Marseille, on ira à l’OM. Mais il est clair qu’au départ on ne peut pas savoir, c’est le football… »

Franck Passi – Source : DFM (16/11/2020)

POUR VOIR OU REVOIR LE DERNIER DEBAT FOOT MARSEILLE AVEC FRANCK PASSI