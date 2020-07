Mercato : Pisté par l’OM (Lyon et Rennes), ce prodige ghanéen pourrait débarquer à l’Ajax…

En plein confinement, le nom de Mohammed Kudus a été associé à l’OM. Le jeune joueur de 19 ans va changer d’air cet été et pourrait finalement prendre la direction de l’Eredivisie…

En avril dernier, le média Ghanaweb affirmait que l’OM s’intéresserait notamment à Mohammed Kudus (19 ans). L’attaquant polyvalent du FC Nordsjaelland (Danemark) a marqué 9 buts en 19 matchs cette saison. Ce jeune espoir Ghanéen ne manquait déjà pas de courtisant car Lyon mais aussi plusieurs clubs étrangers comme Tottenham, Everton, l’Inter Milan, le Borussia Dortmund, le RB Leipzig étaient sur les rangs…

A lire : MERCATO : L’OM EN CONCURRENCE AVEC LYON POUR UN JEUNE PRODIGE GHANÉEN ?

Kudus finalement à l’Ajax ?

Le polyvalent attaquant du FC Nordsjælland a aussi été évoqué du coté du Stade Rennais, Fenerbahçe ou encore Mönchengladbach. Selon le quotidien danois Ekstra Bladet, l’Ajax Amsterdam serait très insistant sur ce dossier. Le média néerlandais De Telegraaf affirme même que l’affaire pourrait se conclure autour d’un transfert évalué à 8,5 M€. Alors Mohammed Kudus à l’Ajax ? Réponse dans les prochains jours. A ce tarif, l’OM ne peut pas à l’heure actuelle se positionner…

La décla

Le directeur sportif de Nordsjaelland Jan Laursen avait pour sa part expliqué que Mohammed Kudus suscitait l’intérêt de nombreux grands clubs, mais qu’il ne comptait pas le brader pour autant :

« Ce n’est pas un joueur qui vient frapper à ma porte et dit que maintenant quelque chose doit arriver. Il a grandi avec l’équipe et prospère vraiment. Il fait les gros titres et les grands clubs peuvent voir qu’il a du talent à revendre. Il a été en forme et les clubs s’intéressent beaucoup à lui. Nous devons voir ce qui se passe, mais il ne fait aucun doute que Kudus est définitivement sur de nombreuses listes pour cet été. Une partie de notre ADN est de vendre, mais nous n’allons pas mettre des panneaux de vente. Cela vient tout seul, mais nous ne sommes pas obligés de faire quoi que ce soit « . Jan Laursen – Source : bt.dk. (07/06/2020)