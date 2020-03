Mercato : Plusieurs problèmes en cas de prolongation des joueurs en fin de contrat…

Le football français a comme objectif de terminer la saison 2019/2020. Pour cela des matches pourraient être joués jusqu’à mi-juillet. Quid des joueur dont le contrat se termine en juin…

Alors qu’une prolongation de contrat d’un mois ou deux est avancée par la majorité des acteurs, des questions se posent. L’UNFP, le syndicat des joueurs, est d’accord avec l’idée d’une prolongation automatique d’un mois ou deux des joueurs libre au 30 juin. Mais son coprésident Philippe Piat rappelle dans l’Equipe ce lundi qu’il ne faudra par contre qu’il « n’est pas concevable qu’une interdiction de jouer dans un nouveau club en 2020-2021 » soit appliqué dans ce cas. Quid aussi des vacances entre les deux saisons ?

conserver les temps de repos nécessaires entre les deux saisons — Piat

« Comme tous les acteurs, l’UNFP rejoint la volonté des clubs de terminer le Championnat 2019-2020, dès lors que les conditions sanitaires du pays le permettront. La priorité absolue devra être donnée à la poursuite des compétitions nationales françaises, les clubs étant les seuls employeurs des joueurs et joueuses professionnels. Envisager de devoir jouer au-delà du 30 juin 2020 impactera nécessairement la situation contractuelle de tous les joueurs dont le contrat prenait fin à cette date, avec un nécessaire prolongement de leur engagement dans le but exclusif de permettre à la compétition d’aller à son terme avec des effectifs inchangés. Cet engagement est uniquement guidé par le principe d’intégrité et d’équité des compétitions. Si l’UNFP fera tout son possible pour accompagner les joueurs concernés et les inciter à accepter une telle prolongation, elle ne saurait être garante de la décision finale individuelle de chaque joueur impacté, et elle rappelle qu’il n’est pas concevable qu’une interdiction de jouer dans un nouveau club en 2020-2021 soit opposée à un joueur qui refuserait une telle prolongation. (…) Il faudra aussi conserver les temps de repos nécessaires entre le terme de la saison 2019-2020, quel qu’il soit, et la reprise de la saison 2020-2021 ». Philippe Piat – source : l’Equipe

Reste que tout le monde n’est pas forcément ouvert à une prolongation unilatérale des joueurs en fin de contrat. Certain clubs seront tenté d’économiser les salaires sur un ou deux mois. A suivre…