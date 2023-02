Mercato : Pour Djellit cette star du PSG aurait mieux fait d’aller à l’OM

Arrivé au PSG à l’été 2021, Messi ne s’impose pas comme la star de l’équipe et n’affiche pas toujours une mentalité exemplaire sur le terrain. Sur son compte Twitter Nabil Djellit (journaliste la chaine l’Equipe) pense que Messi aurait du aller à l’OM où il s’y serait bien plus plu qu’au PSG.

Messi freine sur sa prolongation. Mais on se demande s’il est un jour vraiment arrivé au #PSG. Soyons objectifs, il s’est gouré de club : il se serait davantage éclaté à l’#OM. pic.twitter.com/G4QUDQhVUi — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) February 15, 2023

Messi ne fait pas assez au PSG

»A l’heure actuelle, si je dois faire une équipe type et si je regarde le rendement des attaquants du PSG, je prends Kylian Mbappé dans mon équipe car il porte Paris à lui tout seul. Mais Neymar et Messi je les laisse à la maison car je trouve que par rapport à leur niveau réel, ils ne font pas assez alors qu’un joueur comme Alexis Sanchez est précieux. Si aujourd’hui, on enlève Alexis Sanchez de l’OM, je ne suis pas certain que l’équipe ait le même rendement car il est efficace, il est très juste techniquement. Pour moi, Alexis Sanchez est l’un des attaquants stars de Ligue 1, ça c’est certain » Fabien Laurenti – Source : BFM Marseille (14/02/2023)