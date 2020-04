Mercato : Djellit donne son sentiment sur le dossier Niang à l’OM…

Malgré les problèmes financiers et la suspension de la Ligue 1 dans le cadre de la pandémie du Coronavirus, l’OM doit travailler sur la saison prochaine. L’attaquant du Stade Rennais Mbaye Niang a ouvert la porte à un transfert vers Marseille. Mais financièrement cela semble très compliqué…

Il y a deux jours dans un live Instagram avec Bilel Ghazi, journaliste pour L’Equipe, Mbaye Niang a évoqué son avenir et notamment l’intérêt de l’OM. Si les dirigeants marseillais se manifestent, l’attaquant actuellement au Stade Rennais pourrait se laisser tenter…

« L’intérêt de l’Olympique de Marseille, c’est flatteur pour moi. Cela signifie que je fais de belles choses. Si demain on me dit que l’OM me veut, la question elle se pose, tu réfléchis parce que Marseille c’est un grand club, c’est un club qui mérite d’être respecté en France. A la fin de la saison, s’il y a un club comme l’OM, je ne serai pas insensible »

Sur Twitter, le journaliste de France Football Nabil Djellit estime que financièrement cela va être compliqué. L’attaquant de 25 ans a rejoint Rennes pour 15M€ il y a un an, et les bretons ne vont pas le laisser partir dans plus-value…

Niang veut signer à l’OM… C’est pas gagné — Djellit

« En gros, Niang veut signer à l’OM, va falloir trouver le financement… C’est pas gagné ». Nabil Djellit – source : Twitter