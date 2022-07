Annoncé à l’Olympique de Marseille, Igor Tudor n’a pas encore convaincu les supporters. Pour Nabil Djellit, le club ne pourrait pas vraiment faire mieux.

L’Olympique de Marseille et Jorge Sampaoli ont annoncé leur divorce en cette fin de semaine. Comme annoncé par FCM ce vendredi, c’est Igor Tudor qui devrait le remplacer dès ce lundi après avoir trouvé un accord avec Jorge Sampaoli.

C’est un pari mais si ça se trouve, ce sera une belle surprise — Djellit

D’après Nabil Djellit qui était sur Europe 1 ce samedi soir, le coach croate n’a pas une grande expérience en tant que technicien mais son vécu de joueur pourrait lui servir… Le journaliste veut tout de même lui laisser sa chance.

« Il n’a jamais entraîné une équipe en Ligue des Champions, par contre quand on écoute son vécu, c’est un vécu de grand joueur et de grand vestiaire. La Juventus, c’est quand même quelque chose… Ce n’est pas le néant non plus. En tant que joueur, c’est du très haut niveau. Il ne sera pas impressionné par le vestiaire de l’Olympique de Marseille. En tant que technicien c’est une autre histoire. J’ai eu un ami au téléphone qui l’a vu il y a deux mois, il me dit que c’est un super choix… C’est un passionné de foot. Il est charismatique et classe. C’était son impression à son égard. Il a quand même un vécu intéressant en tant que coach. Il était adjoint de Pirlo à la Juventus, on lui a fait confiance… Si ce club lui a fait confiance, c’était pour encadrer Pirlo qui lui était un nouveau. J’ai envie de lui donner sa chance. De toute façon, l’OM ne peut pas faire beaucoup mieux. Il faut être honnête. L’Equipe titrait : Le pari Tudor… Et bien c’est exactement ça. C’est un pari mais si ça se trouve, ce sera une belle surprise. 3-4-2-1 avec un Milik en pointe. Lui il doit être content, il doit se friser les moustaches… Il faudra des latéraux performants, chose que l’OM n’a pas encore. Un Payet derrière Milik, ça risque d’être intéressant. Là, l’enjeu pour l’OM, ce n’est pas l’entraîneur, c’est surtout de savoir qui ils vont vendre, est-ce qu’ils vont avoir de l’argent? Est-ce que l’effectif sera renforcer qualitativement ? » Nabil Djellit – Source : Europe 1 (02/07/22)