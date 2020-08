Mercato : Pour Djellit, Ocampos profite de son départ de l’OM…

Après avoir quitté l’Olympique de Marseille la saison dernière, Lucas Ocampos a brillé avec le FC Séville… Ce dimanche, le club andalou s’est qualifié pour la finale de la Ligue Europa. Selon Nabil Djellit, son départ de l’OM lui a fait du bien.

Le FC Séville file en finale de Ligue Europa ! Ayant été le sauveur des Andalous en demi-finale, Lucas Ocampos est l’un des artisans de cette belle aventure européenne.

Son départ de l’OM lui a vraiment fait du bien — DJELLIT

Selon Nabil Djellit, le départ de l’Olympique de Marseille de l’Argentin lui a été plus que bénéfique, il a progressé et est devenu « plus tranchant ».

« Peno oublié pour Séville… Quand on repense à celui siffler contre Depay, on se demande comment la main de Fernandes n’est pas sanctionné. Ocampos a beaucoup progressé. Son départ de l’OM lui a vraiment fait du bien. Il est plus tranchant »

Nabil Djellit – Source : Compte Twitter

