Mercato: Pour Gerson, « il faut presque y aller les yeux fermés à ce prix-là » selon ce spécialiste du football brésilien !

Les négociations s’accélèrent de plus en plus entre Marseille, Flamengo et Gerson pour que le joueur puisse évoluer sous le maillot olympien. Selon Eric Frosio, envoyé spécial de L’Equipe à Rio, les dirigeants marseillais ne doivent pas hésiter.

Alors que le transfert de Gerson se précise de plus en plus, son prix élevé provoque des doutes dans l’esprit de certains supporters marseillais. Selon certains spécialistes, il n’y a pas d’inquiétude à avoir. Le Brésilien est considéré comme un joueur élégant, technique, propre, puissant… Tout ce qu’il manque au milieu de terrain de l’Olympique de Marseille. Pour Eric Frosio, envoyé spécial de l’Equipe à Rio, pas de doute, il faut foncer sur Gerson !

« Compte tenu de la qualité du joueur, de son âge, de son potentiel, de sa personnalité, il faut presque y aller les yeux fermés à ce prix-là. Après je conçois que l’enveloppe de recrutement ne soit pas très épaisse mais j’ai l’impression que vous allez avoir de bonnes surprises quand même parce que si le club est prêt à mettre 30 millions d’euros sur un joueur, c’est que derrière il y a peut-être des petits bas de laine qui trainent. » Eric Frosio – Source: Sport Med (25/05/2021)

A LIRE: MERCATO OM : UN JEUNE LATÉRAL DU FC BARCELONE POUR CONCURRENCER AMAVI ?

UN LUIZ GUSTAVO 2.0 OU 3.0 — ERIC FROSIO

Dans cet entretien, Eric Frosio est également revenu sur les qualités footballistiques de Gerson qui, selon lui, sont très nombreuses.

« Le joueur va faire toute la différence. Quand vous mettez un joueur comme ça dans la colonne vertébrale de votre équipe, vous avez une équipe de tueurs avec de la personnalité. Il sait tout faire, gaucher mais pied droit aussi, très intensif quand il faut défendre, il sait se projeter, protection de balle extraordinaire, casser les lignes, frapper de loin… C’est un Luiz Gustavo 2.0 ou 3.0. » Eric Frosio – Source: Sport Med (25/05/2021)