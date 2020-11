Mercato : Pourquoi a-t-il snobé l’OM ? Thuram donne une autre version

L’international français Marcus Thuram a de nouveau expliqué pourquoi il avait préféré rejoindre le Borussia Mönchengladbach plutôt que l’Olympique de Marseille. Il donne ainsi une autre version en expliquant que le club allemand lui faisait la cour depuis très longtemps.

L’ancien attaquant de l’En Avant Guingamp, Marcus Thuram (23 ans) a rejoint le Borussia Mönchengladbach en juillet 2019. L’international français était à cette époque également courtisé par l’Olympique de Marseille. Récemment on apprenait que son père, Lilian Thuram, l’avait grandement poussé à ne pas rejoindre le club marseillais. Au cours d’un entretien accordé à Télé Foot ce week end, l’attaquant de 23 ans donne une version un peu différente :

J’avais donné mon ‘accord’ — Thuram

« Mönchengladbach est le club qui m’a contacté le premier. Si je me rappelle bien, on était entré en contact avec eux juste après la trêve hivernale. Quand on a discuté, ils m’ont montré qu’ils me suivaient depuis 2015, ils connaissaient toutes mes caractéristiques et mes défauts. Avec le nouveau coach qui allait arriver, Marco Rose, dont j’avais entendu énormément de bien, j’ai tout de suite compris que c’était le club qui allait me faire le plus progresser. Ce qui a fait pencher la balance pour le Borussia ? Comme je vous l’ai dit, c’est que j’ai été contacté par Gladbach début janvier. Ils avaient de l’avance sur les clubs qui m’ont contacté après, j’avais donné mon ‘accord’ à ce club, et je n’ai pas vu de raison de rejoindre une autre équipe après. » – Marcus Thuram – Source: Téléfoot 29/11/2020