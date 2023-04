Mercato : Pourquoi cette révélation a écarté l’OM…

Eliesse Ben Seghir, le petit frère de Salim, a poursuivi sa formation à l’AS Monaco plutôt qu’à l’OM. Dans un article du quotidien l‘Equipe, le joueur explique qu’il pensait avoir plus de chances de jouer en équipe professionnelle monégasque que dans l’équipe olympienne.

Un autre Ben Seghir loin de l’OM. Eliesse, le petit frère de Salim a poursuivi sa formation à Monaco, alors qu’il aurait pu intégrer celui de l’OM. Pour l’instant les deux frères n’ont jamais joué ensemble en professionnel. Salim a été formé à Nice, avant de rejoindre l’OM à l’été 2021. Il joue 2 bouts de matchs en une saison et demie et a été prêté cet hiver à Valenciennes en Ligue 2. Un manque de temps de jeu qu’Eliesse a certainement voulu éviter. L’Equipe explique que le joueur de 18 ans a voulu rester à l’AS Monaco, club qui donne plus facilement sa chance aux jeunes joueurs que l’OM. Kylian Mbappé est en l’exemple le plus marquant. Eliesse a eu la chance d’être titulaire, le 2 avril lors de la victoire 4-3 de Monaco face à Strasbourg. Il a notamment marqué le but du 2-2 à la 54e minute, son premier but en professionnel. Avant d’être remplacé trois minutes plus tard par Kevin Volland.

Eliesse était tellement fort en U17 qu’il est passé en U19

« En juillet 2021, Eliesse faisait sa première année avec les moins de 17 ans, il était tellement au-dessus qu’on l’a fait monter avec moi, chez les moins de 19 ans, Il est fort dans le un-contre-un, il a les deux pieds, une vision à 360 degrés, un gros volume de jeu, il est attiré par le ballon, il peut évoluer à différents postes, il fait des choses que les autres ne font pas, il a une attitude exemplaire, il aime le foot. » Fréderic Bilaro – Source : l’Equipe (2/04/2023)