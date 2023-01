Mercato : Proposé à l’OM, ce talent argentin signe en Premier League pour 14M€ !

Pablo Longoria est un président très actif sur le mercato. Ce dernier a ses réseaux, il reçoit quand même énormément de propositions. Il a refusé l’été dernier un jeune et talentueux milieux de terrain argentin, ce dernier vient de rejoindre la Premier League.

En effet, Southampton vient de recruter Carlos Alcaraz, un jeune milieu argentin en provenance du Racing Club. Le montant de la transaction est estimée à 14M€ (+1M€ de bonus) et 15% qui reste au Racing selon le Daily Mail. Il était également courtisé par Benfica mais a préféré signé pour 4 ans et demi en Angleterre.

Longoria n’a pas voulu d’Alcaraz

Selon nos informations, ce jeune talent a été proposé à Pablo Longoria l’été dernier, pour un montant équivalent. Le président olympien a finalement opté pour Jordan Veretout. Carlos Alcaraz est un talent argentin de 20 ans, il est considéré comme l’un des jeunes milieu de terrain à suivre tout comme la révélation du Mondial Enzo Fernandez.

🔵⚪️ Carlos Alcaraz 🇦🇷 #Racing 🇦🇷MC/MO de 20 ans nouveau renfort de Southampton 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 € 14M + € 1M de bonus et le #Racing conserve une plus-value de 15%. contrat jusqu'en 2027.





En aout dernier, lors de la présentation de Jordan Veretout, Pablo Longoria avait expliqué son choix mais aussi répondu aux polémiques autour de la belle famille du joueur.

Veretout est l’un des meilleurs joueurs français

« C’est naturel de présenter Jordan Veretout. Tout le monde doit être content de ce qu’on est en train de faire. Veretout est l’un des meilleurs joueurs français, c’est un joueur complet, avec beaucoup de dynamisme. (…) Jordan Veretout est-il condamné? C’est la première question. OK. Il y a la supposition qu’il a fait quelque chose. C’est une supposition ou c’est quelque chose qu’il a fait? Moi aussi je peux faire des suppositions sur des choses totalement différentes. Après il y a d’autres questions. Naturellement dans la vie, il faut avoir de l’éthique, il faut avoir des valeurs. Il faut toujours avoir des choses bien faites et qui soient droites. Cela vaut aussi pour les jugements sur les personnes, a continué Pablo Longoria. Les rumeurs, c’est un réflexe de la vie actuelle avec les réseaux sociaux. Quelqu’un y met quelque chose et tout le monde devrait suivre. Juger populairement quelqu’un sur une supposition, est-ce que c’est juste? C’est moralement acceptable? Moi je pose ce type de questions mais la société actuelle est comme cela. Il faut réfléchir de manière générale à ce type de choses. C’est mon point de vue. Il faut toujours respecter les personnes. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (août 2023)